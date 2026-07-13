日本旅行中にまさかの危機？韓国女優、家族との旅行で不安吐露「韓国に帰れない…」 | RBB TODAY

娘を連れて宮古島を訪れた韓国女優が、思わぬ事態に見舞われた。

予定の全面中止に加え、空港閉鎖まで知らされ、「韓国に帰れない」と不安を吐露した。

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7月13日、女優ハン・チェアのYouTubeチャンネルに、「避けられないなら楽しもう、宮古島Vlog」というタイトルの動画が公開された。

旅行3日目、ハン・チェアは「今日は台風の影響で、予約していた船が欠航となり、シュノーケリングも中止になりました。船に乗って少し沖まで行き、シュノーケリングやダイビングをする予定だったのですが、中止になってしまい、急に『今日は何をしよう？』となりました」と明かした。

予定していたスケジュールは中止となったものの、スーパーでの買い物や土産店への訪問、ホテルのプールなどを楽しみ、旅行3日目を充実して過ごした。

（画像＝ハン・チェアYouTubeチャンネル）

しかし、旅行4日目にはついに台風が接近し、すべての予定がキャンセルとなった。

ハン・チェアは起床後、「本来なら、ここでみんな泳いでいたはずですが、宮古島には台風予報が出ていて、昨日からホテルの方々がずっと整備をしています。風もものすごく強く、今はプールにも誰もいません」と話した。お店もほとんどが閉まっており、前日に買っておいた寿司で簡単にブランチを済ませた。

その後、空港が閉鎖されたという知らせを聞いたハン・チェアは、「みんな、明日飛行機が飛ばなかったらどうする？私たち韓国に帰れないよ」と不安を口にした。一方で、「子どもたちは、空港が閉鎖されたと聞いて急に喜んでいました」と明かした。

知人は「明日はタクシーも予約できません。シャトルバスが運行するなら、それを利用する可能性が高いです。台風なので、タクシーも運行を控えているようです。問題は、明日の午前中も台風が落ち着く状況ではないということで…」と心配を口にした。

（画像＝ハン・チェアYouTubeチャンネル）

ホテルのロビーには、空港へ向かえなかった観光客たちのスーツケースがあふれており、ハン・チェアも帰国できない可能性を予感した。すでに外は強風と雨で大荒れとなっており、画面には「明日、家に帰れない…確実だ。今回の旅行は苦難と逆境」という字幕が映し出された。

ハン・チェアは「明日、荷物を全部出したのに家に帰れないという状況だけは避けたいです」と切実に願った。 幸い、韓国へ帰る当日には天候が回復。ハン・チェアは「子どもたちは悲しんでいて、私たちは『よかった』と安心しています。飛行機に乗って韓国へ帰れることになりました」と笑顔を見せた。

（記事提供＝OSEN）

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