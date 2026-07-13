東方神起の先輩アイドル、メンバーに「会いたい」と吐露…2度の飲酒運転で表舞台から姿を消す | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWA（神話）のキム・ドンワンが、2度の飲酒運転後、表舞台から姿を消したメンバーのシン・ヘソンに対する恋しさを吐露した。

7月13日、キム・ドンワンは自身のSNSに「ヘソン 会いたい」という文章を綴った。

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この日、公開された写真には、シン・ヘソンの過去のステージの動画が収められている。これとともに、キム・ドンワンは、東方神起らが所属するSMエンターテインメントを代表するボーカルに言及するネットユーザーのコメントに、「ヘソンが1番だよ」と愛情を示した。

（写真＝キム・ドンワンInstagram）シン・へソン

これに先立ち、シン・ヘソンは2007年と2022年の2回、飲酒運転を摘発された。2度目のときは、執行猶予を宣告され、現在は活動を休止している。

（写真提供＝OSEN）左からキム・ドンワン、シン・へソン

特に3月、メンバーのイ・ミヌの結婚式にSHINHWAのメンバーたちが出席したなか、シン・ヘソンだけが不参加となり、人々の関心を集めた。

当時、キム・ドンワンはシン・ヘソンの近況を尋ねるネットユーザーらに、「静かに生きたいという選択に、なぜ何度も意味づけをしようとするのか」と批判した。

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