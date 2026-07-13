RIIZE・ショウタロウ、“変装なし”でドンキに降臨！駄菓子を選ぶ姿に「愛おしい…」「キュートすぎ」の声 | RBB TODAY

RIIZEのショウタロウが、“変装なし”でドン・キホーテを訪れ、注目を集めている。

ショウタロウは最近、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、「見つけた」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、ドン・キホーテの駄菓子売り場でお菓子を選ぶショウタロウの姿が収められている。彼は店内の棚に並ぶ駄菓子を前にキュートな表情を見せ、ファンの心を射止めた。

投稿をみたファンからは「会いたかった～」「ドンキじゃん！」「愛おしい」「キュートすぎ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）ショウタロウ

なお、ショウタロウが所属するRIIZEは、7月15日・16日に東京・国立代々木競技場第一体育館、7月23日・24日に兵庫・神戸ワールド記念ホールで日本ファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」を開催する。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

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