Stray Kids・バンチャン＆チャンビン＆ハン、中毒性抜群の個人ティーザー公開！3RACHAの魅力炸裂 | RBB TODAY

Stray Kidsが、カムバックを控え、中毒性あふれる魅力を披露した。
Stray Kidsは7月12日、公式チャンネルを通じて、8月7日にリリースされる新ミニアルバム『THIS & THAT』の個人ティーザーを公開した。
今回公開されたティーザーに登場したのは、バンチャン、チャンビン、ハン。3人はユーモアあふれる雰囲気のなか、それぞれ異なる個性を見せた。
バゲットやコーヒー、レコードなどさまざまな小物を巧みに取り入れ、カリスマ性あふれる眼差しから茶目っ気のある姿まで、多彩なビジュアルを披露している。
特に3人は、爽やかな笑顔と何度も見返したくなるような魅力で視線を集めた。それぞれの個性を際立たせながら、多彩な表情も余すことなく見せている。
バンチャン、チャンビン、ハンは、Stray Kidsのプレデビュー曲『Hellevator』をはじめ、グループのアルバム制作全般に参加してきたプロデューサーチーム3RACHAとしても活動している。
3人は持ち前の弾けるような個性を発揮し、新アルバムへの期待をさらに高めた。
Stray Kidsはアルバムのリリースに加え、7月25日からソウルでスタートする新たなワールドツアー「RUN IT」を通じて、世界中のファンと交流する予定だ。