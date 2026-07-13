Stray Kids・バンチャン＆チャンビン＆ハン、中毒性抜群の個人ティーザー公開！3RACHAの魅力炸裂 | RBB TODAY

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Stray Kids・バンチャン＆チャンビン＆ハン、中毒性抜群の個人ティーザー公開！3RACHAの魅力炸裂

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Stray Kids・バンチャン＆チャンビン＆ハン、中毒性抜群の個人ティーザー公開！3RACHAの魅力炸裂
  • Stray Kids・バンチャン＆チャンビン＆ハン、中毒性抜群の個人ティーザー公開！3RACHAの魅力炸裂

Stray Kidsが、カムバックを控え、中毒性あふれる魅力を披露した。

Stray Kidsは7月12日、公式チャンネルを通じて、8月7日にリリースされる新ミニアルバム『THIS & THAT』の個人ティーザーを公開した。

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今回公開されたティーザーに登場したのは、バンチャン、チャンビン、ハン。3人はユーモアあふれる雰囲気のなか、それぞれ異なる個性を見せた。

バゲットやコーヒー、レコードなどさまざまな小物を巧みに取り入れ、カリスマ性あふれる眼差しから茶目っ気のある姿まで、多彩なビジュアルを披露している。

特に3人は、爽やかな笑顔と何度も見返したくなるような魅力で視線を集めた。それぞれの個性を際立たせながら、多彩な表情も余すことなく見せている。

バンチャン、チャンビン、ハン
（写真提供＝JYPエンターテインメント）上からハン、チャンビン、バンチャン

バンチャン、チャンビン、ハンは、Stray Kidsのプレデビュー曲『Hellevator』をはじめ、グループのアルバム制作全般に参加してきたプロデューサーチーム3RACHAとしても活動している。

3人は持ち前の弾けるような個性を発揮し、新アルバムへの期待をさらに高めた。

バンチャン、チャンビン、ハン
（写真提供＝JYPエンターテインメント）上からバンチャン、チャンビン、ハン

Stray Kidsはアルバムのリリースに加え、7月25日からソウルでスタートする新たなワールドツアー「RUN IT」を通じて、世界中のファンと交流する予定だ。

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《スポーツソウル日本版》

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