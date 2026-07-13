「制服から悪臭が…」I.O.I・チョンハ、オーディション番組『プデュ101』の過酷な合宿生活を回想 | RBB TODAY

オーディション番組『PRODUCE 101』を通じて誕生したガールズグループI.O.Iのチョンハとチョン・ソミが、当時の記憶を振り返った。

7月12日、YouTubeチャンネル『Psick Univ』にI.O.Iのチョンハとチョン・ソミが出演した。

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2人は、Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』の撮影当時の記憶を振り返った。

（画像＝YouTubeチャンネル『Psick Univ』）チョン・ソミ、チョンハ

ソミは「番組で何度も話したけど、一番の不満は、あまりにもたくさんの服を持っていかなければならなかったこと」と打ち明けた。

これにチョンハは共感の笑みを見せながら、「私たちは何をするのかまったく分からなかったから」と語った。ソミは「（撮影前に）スーツケース2つに服をぎっしり詰めて持って行ったのに、合宿中は“ランクTシャツ”1枚だけ着ていた」と話し、驚きを呼んだ。

これを聞いたチョンハは、「正確には、ランクTシャツ、スウェット1枚、そして制服だった」とし、「時間が経つにつれて、制服から悪臭がした」と明かした。

ソミは「衣装も全然着られず、携帯電話も取り上げられた」と言い、「私はそのとき15歳だった。母に電話したかったけど、それもできなかった。ただ、制作陣に言われるままに動くしかなかった」と振り返り、切なさをにじませた。

なお、I.O.Iは5月19日に3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』をリリース。約9年ぶりに再結成を果たし、話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇チョンハ プロフィール

1996年2月9日生まれ。2016年に韓国Mnetの有名オーディション番組『PRODUCE 101』に出演し、最終4位を獲得してプロジェクトグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。グループ活動終了後はソロ歌手に転向し、K-POP界屈指のソロクイーンに。その華麗な活躍から現在も多くのアイドルのロールモデルに挙げられるなど、業界内でも高い人気を誇る。米テキサス州で8年ほど生活していたことから、英語が堪能。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。

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