雰囲気変わった？BoA、日本での“飾らない姿”に視線集中　富士山バックに笑顔「また行きたい」 | RBB TODAY

歌手BoAが、近況を伝えた。

25年間所属したSMエンターテインメントを離れ、個人事務所を設立してから、どこか雰囲気が変わった姿に注目が集まっている。

【写真】雰囲気変わった？BoA、日本での“飾らない姿”

BoAは7月12日、自身のSNSに「今年の春綺麗な富士山見てきましたよー」「また行きたいなー」とつづり、旅行中の写真を投稿した。

公開された写真のBoAは、富士山を背景にゆったりとした時間を過ごしている。金髪に、ほとんど化粧をしていないナチュラルな姿で、カメラを見つめている。

明るい表情に加え、すっぴんのような飾らないビジュアルは、これまでとはどこか異なる雰囲気を漂わせ、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「まさかの富士山」「かわゆすぎる」「元気そうでよかった」「綺麗」といったコメントが寄せられている。

（写真＝BoA Instagram）

なお、BoAは昨年12月、SMエンターテインメントとの25年間にわたる歩みに終止符を打った。デビュー時からともに歩んできた事務所を離れたBoAは、4カ月後に個人事務所「VAYPAL ENTERTAINMENT」を設立し、独自の活動をスタートさせた。

新たな出発を果たしたBoAは7月27日と28日、延世（ヨンセ）大学校の大講堂で単独ファンコンサート「BoA THE MIC」を開催する。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。

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