同性をも虜にすると話題の『BAD』振付でポーズも！ATEEZ・サン、全身黒で漫画のような美貌 | RBB TODAY

ボーイズグループATEEZのメンバー、サンがオールブラックの衣装で登場した。

7月13日、ソウル聖水（ソンス）洞のMUSINSAメガストアで、メイクアップブランド「NARS（ナーズ）」のポップアップオープン記念イベントが開催された。

【写真】サン、「NARS」イベで『BAD』ポーズ

この日のイベントには、女優ムン・ガヨン、バンドDAY6のウォンピル、ATEEZのサン、ITZYのリュジン、ダンサーのリジョンが出席し、場を華やかにした。

なかでも、サンは黒色の半袖トップスに、黒色のテーパードパンツと、黒で統一したスタイリッシュなルックを披露した。恵まれたスタイルと漫画から出てきたような整った容貌で人々を魅了した。

（写真提供＝OSEN）サン

また、韓国でも「同性も虜にする」と話題のATEEZの新曲『BAD』で自身が披露した振り付けをポーズとして披露し、報道陣に応えた。

なお、サンが所属するATEEZは、来る7月29日に日本5thシングル『BAD（Japanese Ver.）』をリリースする予定だ。

◇ATEEZ プロフィール

2018年10月に韓国で、翌2019年12月に日本でデビューした8人組K-POPボーイズグループ。メンバー個々のスタイルを強調したパフォーマンスの実力や、他と一線を画すコンセプト、楽曲でグローバルな人気を誇る。2023年6月に韓国でリリースされたミニアルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』は、米ビルボード「ビルボード200」で初登場2位にランクインし、ビルボード・ジャパン「Hot Albums」では総合首位を獲得。同年12月1日にリリースされたフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』は初動約170万枚を達成し、米ビルボード「ビルボード200」で1位を記録した。2024年4月にはアメリカ最大の音楽フェスティバル「コーチェラ」にK-POP男性グループとして初出演した。

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