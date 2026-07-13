TXT・ヨンジュン、ソロカムバックと同時に快進撃！新ALが発売3日で週間チャート1位に | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、ソロカムバックと同時に圧倒的な存在感を示した。

新アルバムは、リリースからわずか3日で週間アルバムチャート1位に輝いた。

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所属事務所のBIGHIT MUSICは7月13日、「ヨンジュンの2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』が、HANTEOチャートの週間アルバムチャート（7月6～12日集計）で1位を獲得した」と明らかにした。

これによりヨンジュンは、同アルバムの発売からわずか3日で週間チャートの頂点に立った。発売初日には66万枚以上を売り上げ、3日連続でデイリーチャート1位を守るなど、その高い人気を証明した。

音源チャートでも好成績を収めている。タイトル曲『Ice Cream』は、音楽配信サイトBugsのデイリーチャートで2日連続1位を記録した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

ミュージックビデオは、7月10日付のYouTubeデイリー人気ミュージックビデオ・グローバルチャートで59位にランクイン。さらに、世界19の国と地域の人気ミュージックビデオチャートにも名を連ねた。

ソロカムバックと同時に、次々と好記録を打ち立てているヨンジュンに注目が集まっている。

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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