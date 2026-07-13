人気急上昇中の日本人K-POPアイドル・ミナミ、先輩歌手に“ギャルメイク”伝授！仕上がりに期待高まる | RBB TODAY

ガールズグループRESCENEの日本人メンバー・ミナミが、歌手チョン・ソミに“ギャルメイク”を伝授する。
7月13日にMnet Plusで公開される『TWIN MIRROR SHOW』第2回に、RESCENEのミナミが出演する。
【写真】日本人メンバー・ミナミ、“ギャルキャラ”で大バズり！
『TWIN MIRROR SHOW』は、MCがゲストのセルフメイクをまねしながら、美容の好みから日常トークまでを共有するメイクアップトークショーだ。同番組のMCは、韓国芸能界を代表する“コスメオタク”としても知られる歌手チョン・ソミが務める。
初回放送のi-dle・ミヨンに続き、第2回にはRESCENEのミナミが出演し、“日本のギャルメイク”を披露する。ミナミはすっぴんに近い姿で登場し、メイク工程を自ら見せる予定だ。ミナミのギャルメイクに、チョン・ソミは「本当にやってみたかった」と胸を躍らせた。
しかし、期待とは裏腹に簡単ではないメイク工程が続き、ミナミは「お姉さん、控えめですね」と言いながらチョン・ソミのもとへ近づき、メイクをしてあげるという。果たしてギャルメイクがうまく進むのか、ファンの期待を高めている。
なお、『TWIN MIRROR SHOW』は、本日（13日）午後5時にMnet Plusを通じて公開される。
（記事提供＝OSEN）
◇RESCENE プロフィール
韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。
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