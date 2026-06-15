故人の遺影を加工しK-POPファンからの批判騒動も…米歌手オリバー・ツリーさん、死亡が確認 | RBB TODAY

歌手オリバー・ツリーさんの死亡が確認された。

『AP通信』は6月14日（現地時間）、ブラジル・リオデジャネイロ西部上空でヘリコプター2機が衝突し、搭乗していた6人全員が死亡したと報道。

【画像】ツリーさん、故人の“遺影加工”で炎上

搭乗者名簿にはツリーさんの名前も含まれていたという。享年32。

（写真＝オリバー・ツリーさんInstagram）

ヘリコプターは衝突後、電気自動車の保管場付近に墜落し、複数の車両が燃えたと伝えられている。

ツリーさんは『Life Goes On』『Miss You』などで知られるシンガーソングライターで、ヘアスタイルとパフォーマンスが特徴。ブラジルにはワールドツアーの一環で訪れていた。

なお韓国では音楽活動よりも、SHINeeの故ジョンヒョンさんの遺影をめぐる騒動で広く知られている人物でもある。

ツリーさんは過去、ツアーのプロモーション過程でジョンヒョンさんの遺影写真を無断で合成して使用し、大きな批判を浴びた。当時、ファンはその写真が2017年に亡くなったジョンヒョンさんの遺影であると指摘し、故人への冒涜だとして批判が噴出した。

騒動を受け、ツリーさんはジョンヒョンさんの遺影であることを知っていれば決して使用しなかったと釈明。また、「悪意はなかったが、とても愚かな過ちだった」として、遺族やファンに謝罪していた。

ただし当時、一部のファンからは問題が指摘された当初にK-POPファンを嘲笑するような態度を取っていたとして、謝罪の真意を疑問視する声も上がっていた。

■【画像】ツリーさん、故人の“遺影加工”で炎上

■【写真】“AV男優”と呼ばれたアスリート、急逝

■【写真】“性接待”の強要を苦に29歳で…韓国女優の訃報