Tシャツをめくり上げ…aespa・ジゼル、“美くびれ”あらわな大胆ショットに視線集中「見せびらかしてる」 | RBB TODAY

aespaのジゼルが、ファンの視線を奪った。

ジゼルは最近、自身のインスタグラムを更新し、「hola」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】Tシャツをめくり上げ…ジゼル、“美くびれ”露出

公開された写真には、ヴィンテージ感のあるTシャツにワイドデニムを合わせたジゼルの姿が収められている。クールで退廃的なビジュアルに加え、Tシャツをめくり上げ、引き締まったウエストをのぞかせる姿が目を引いた。

この投稿を見たファンからは、「美人さん」「最高すぎる」「おへそを見せびらかしてる」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジゼルInstagram）

なお、ジゼルが所属するaespaは、7月24日に日本1stミニアルバム『KISS N TELL』をリリースする。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

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