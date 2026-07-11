IVE・アン・ユジン、最大約4億円超の高級マンションに当選か　2億円近い含み益の可能性も | RBB TODAY

IVEのアン・ユジンが、高級分譲マンションの抽選に当選したと報じられた。

現地不動産業界によると、アン・ユジンは今年9月に入居予定の高級マンション「THE H BANGBAE」の一般分譲抽選に当選したという。

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ソウル市瑞草区方背洞に位置する同マンションは、方背5区域再建築事業によって建設された大型団地で、地下4階～地上33階、全29棟、3064世帯となっている。地下鉄4号線・7号線の梨水駅、2号線の方背駅が利用可能な好立地として知られている。

（写真提供＝OSEN）アン・ユジン

同マンションは2024年8月に分譲を開始。一般分譲の抽選対象住戸は約215戸だった。韓国では江南3区や龍山区などの投機過熱地区において、一部住戸が抽選制で供給されるが、アン・ユジンはこの抽選枠に当選したと伝えられている。

特に、分譲価格上限制の適用を受けながらも実居住義務がないことから、高い人気を集めたとされる。ただし、アン・ユジン本人が実際に入居するかどうかは確認されていない。

分譲価格は59㎡が最高17億250万ウォン（約1億8000万円）、84㎡が22億4300万ウォン（約2億4000万円）、101㎡が25億ウォン（約2億7000万円）、114㎡が27億6200万ウォン（約3億円）に設定された。

なかでも84㎡の部屋は、今年4月に36億9295万ウォン（約4億円）で取引された実績があり、現在の売り出し価格は40億ウォン（約4億3000万円）前後とされる。そのため、アン・ユジンが84㎡の一般分譲住戸に当選した場合、約18億ウォン（約1億9000万円）の含み益が見込まれるとの分析も出ている。

ただ、この報道について所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは、「個人的な事案のため確認は難しい」とコメントしている。

（記事提供＝OSEN）

◇アン・ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。

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