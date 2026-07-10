ボサボサ髪との声も…NMIXX・ヘウォン、“ショートカット騒動”に自ら言及「この髪でステージに立つことはない」 | RBB TODAY

ガールズグループNMIXXのヘウォンが、話題を集めている“ショートカット騒動”について言及した。

7月9日、ヘウォンはファンコミュニケーションプラットフォーム「bubble」を通じて、最近話題を呼んだショートカットヘアについて自ら説明した。

【画像】失明の危険性も…ヘウォンへのレーザー照射

ヘウォンは、「傷んだ髪を整えるために切った」とし、「この髪型でステージに立つことはない。安心して。ファンサイン会も同じ」と語った。

（写真＝JYPエンターテインメント）ヘウォン

ヘウォンは「髪を完璧に伸ばすには3年ほどかかる。見守ってほしい。私のそばにただくっついていて」と話し、驚いたファンを落ち着かせた。

ヘウォンはこの日、NMIXXのワールドツアー「EPISODE 1 : ZERO FRONTIER」のため、台湾・高雄へ出国した。ヘウォンは、これまで披露してきたヘアスタイルとは異なり、整えられていないショートカットヘアで空港に登場し、ファンの注目を集めた。

ここ最近、ヘウォンは明るい色のロングヘアを維持していたため、突然のショートカットにファンからは驚きの反応が相次いだ。一部では「ボサボサ髪」といった声があった一方、「爽やかだ」という反応も見られた。

（写真提供＝OSEN）ヘウォン

ファンの賛否が分かれるなか、ヘウォンは自らショートカットについて説明し、ファンの不安を和らげた。同時に、これからも愛情を持って見守ってほしいと呼びかけ、プロアイドルらしい一面を見せた。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘウォン プロフィール

2003年2月25日生まれ。本名オ・ヘウォン。2017年にJYPエンターテインメントの公開オーディションに参加し、合格。同社の練習生となった。NMIXXではリーダー及びメインボーカルを務めており、高い歌唱力と安定感のあるパフォーマンスに定評がある。男女を問わず愛される清純で優雅なビジュアルは、「万人の初恋」と称されるほど。その一方で“グループ屈指のギャグ要員”のポジションも確立しており、トリッキーな行動や言動がたびたび話題にのぼる。

■【写真】「日本ファンはATMなのか」NMIXXが日本で大炎上

■【写真】NMIXX・ヘウォン、可愛すぎる肩出しオフショル姿

■【画像】可愛いのか…？NMIXX、奇抜すぎる「顔面ドレス」衣装