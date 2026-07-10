“IVEの妹分”KiiiKiii、8月中旬を目標にカムバック準備中！『404 (New Era)』に続く快進撃に期待 | RBB TODAY

ガールズグループKiiiKiiiが、今夏の音楽シーンを熱く盛り上げる。

7月10日、韓国メディアOSENの取材によると、KiiiKiiiは8月中旬のリリースを目標に新アルバムの準備を進めているという。

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今年1月にリリースした2ndミニアルバム『Delulu Pack』以来、約7か月ぶりのカムバックだ。

（写真提供＝OSEN）KiiiKiii

今回のカムバックが特に期待を集める理由は、KiiiKiiiが今年初めに『404 (New Era)』で見せた目覚ましい成果にある。2ndミニアルバムのタイトル曲『404 (New Era)』は、リリースから16日でMelon「TOP100」1位に輝き、2026年に発表された新曲の中で初めて1位を獲得した。

また、デビュー後初めて音源月間チャートで1位を達成したほか、音楽番組で3冠を獲得し、圧倒的なキャリアハイを記録した。

グローバル市場での活躍も目覚ましかった。米ビルボード「Global（米国除く）」に8週連続でランクインする快挙を成し遂げ、Billboard JAPANの「Hot Albums」「Artist 100」「Heatseekers Songs」はもちろん、日本のオリコン「週間ストリーミング急上昇ランキング」で2位、中国QQミュージックの急上昇チャートで全曲がチャートインするなど、大きな反響を証明した。

昨年3月に正式デビューしたKiiiKiiiは、デビュー曲『I DO ME』の爽やかな魅力を皮切りに、実験的で夢幻的な雰囲気まで、多彩な魅力を見せてきた。どんな枠にもとらわれない彼女たちならではのコンセプトは、大衆の心を一瞬で捉えた。

このようにKiiiKiiiは、アルバムごとに差別化されたコンセプトと確かな実力で急成長を続けている。今年上半期に『404 (New Era)』でK-POPシーンの中心に躍り出た彼女たちが、8月中旬のカムバックを通じてどのような音楽的変化を見せ、新たな記録を打ち立てるのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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