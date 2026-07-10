ENHYPEN、米大型イベント「SDCC 2026」に登場へ！ハリウッド映画監督＆俳優と“ヴァンパイア”の世界を語る | RBB TODAY

ENHYPENが、北米ポップカルチャーの祭典に乗り込む。

『DARK MOON』の世界観を背負い、“新世代のヴァンパイアアイコン”として存在感を刻む。

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ENHYPENは、7月23日～26日（以下、現地時間）まで、アメリカ・サンディエゴ・コンベンションセンターで開催される「SAN DIEGO COMIC-CON 2026」（以下「SDCC 2026」）に参加する。

メンバーたちは23日・24日の2日間、グループとコラボしたストーリーIP『DARK MOON』の単独ブース（No. 4129）を訪問。大規模パネルトークやオフサイト公演など、多彩なオフラインイベントを通じてグローバルファンと交流する予定だ。

特に今回の「SDCC 2026」では、ENHYPENと『DARK MOON』を貫く主要モチーフである「ヴァンパイア」をテーマにしたトークが予告されている。23日には、ENHYPENのヒット曲名から名付けられたパネルトーク「Bite Me：Calling All Vampires」が開催される。

（画像提供＝HYBE）

会場となる「ボールルーム20」は、過去に映画『トワイライト』シリーズやドラマ『ヴァンパイア・ダイアリーズ』など、世界的に人気を集めたヴァンパイア作品がセッションを行ってきた場所。ヴァンパイアジャンルを象徴する空間として知られている。

この日、メンバーたちは有名評論家ダミアン・ホルブルック（Damian Holbrook）の進行のもと、映画『トワイライト～初恋～』のキャサリン・ハードウィック監督、出演俳優のピーター・ファシネリ、アシュリー・グリーンと並んで登壇。ヴァンパイアキャラクターにどのように生命力を吹き込んできたのかについて、深いトークを交わす。

時代を風靡したヴァンパイア作品のクリエイター・俳優陣と、新たなヴァンパイアアイコンとして注目されるENHYPENの出会いに、早くも期待が集まっている。

続く24日には、祭典の熱気をさらに高める別イベントも開催される。ENHYPENは、会場近くのライブ会場ハウス・オブ・ブルース（House of Blues）で開かれる「DARK MOON BLOOD NIGHT with ENHYPEN」に登場。アメリカの人気DJ兼ラジオパーソナリティ、ジョジョ・ライト（JoJo Wright）をMCに迎え、単独公演とトークセッションを行う。

（写真提供＝BELIFIT LAB）

『DARK MOON』は、HYBEが独自に企画・開発したストーリーIPだ。ENHYPENとコラボし、『DARK MOON -黒の月：月の祭壇-』『DARK MOON：二つの月』『夜のフィールドの子どもたち by DARK MOON』などを展開してきた。

このうち『DARK MOON -黒の月：月の祭壇-』は、ウェブトゥーン、ウェブ小説に続き、アニメーションとしても制作された。英語・日本語・スペイン語など10言語に翻訳され、グローバルな人気を集めている。ヴァンパイアを軸にしたダークファンタジーの物語は、ENHYPENの音楽的なストーリーとも緊密につながっている。

HYBEネクストエンターテインメント事業本部のパク・テホ事業代表は、「『DARK MOON』は、ウェブトゥーンのグローバル累計2億ビュー突破、世界80以上の地域でのアニメーション放映などを通じて、グローバル市場で着実に成長しているIP」と説明した。続けて、「ポップカルチャーの象徴的な舞台である『SDCC』で、ジャンルを代表するクリエイターおよびアーティストとともに多彩な議論を交わすことで、『DARK MOON』が主流の大衆文化市場における核心フランチャイズへと飛躍する重要な足がかりになるだろう」と伝えた。

なお、ENHYPENは7月21日にサンディエゴでワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN SAN DIEGO」公演を行った後、すぐに「SDCC 2026」のスケジュールに合流する。

ステージ上のアーティストとしての活躍はもちろん、グローバル人気IPのコラボレーションパートナーとして北米を駆け巡り、彼らの強い文化的影響力を証明する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月に『BORDER：儚い』日本デビュー。その後、日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月・8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。

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