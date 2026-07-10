“彼氏ドル”として人気を集めたBOYFRIEND、完全体での来日ファンコンサート開催決定！ | RBB TODAY

“彼氏ドル”として人気を集めた韓国6人組ボーイズグループ・BOYFRIENDによる来日ファンコンサートの開催が決定した。

来る8月2日、KT Zepp Yokohamaで「BOYFRIEND Fan Concert [RE・ENGINE 再動]」を開催する。

【写真】BOYFRIEND、集合ショット！

BOYFRIENDは、ドンヒョン、ヒョンソン、ジョンミン、ヨンミン、クァンミン、ミヌの6人からなる韓国ボーイズグループ。

2011年のデビュー以来、清涼感あふれるビジュアル、親しみやすいキャラクター、そして確かなパフォーマンス力で、韓国のみならず日本のK-POPファンからも大きな支持を集めてきた。

日本では、日本武道館での4公演で約4万人を動員したほか、ハイタッチ会の累計参加者が4万8000人を記録するなど、当時のK-POPシーンを象徴する実績を残した。2026年にデビュー15周年を迎え、さまざまな活動を展開している。

今回のファンコンサート「BOYFRIEND Fan Concert [RE・ENGINE 再動]」は、グループの歩みを待ち続けたファンと、完全体として再び動き出したBOYFRIENDが出会う特別なステージとなる予定だ。

BOYFRIENDメンバーからのコメントも届いている。「日本のファンの皆さんに再びお会いできて本当に嬉しいです。BOYFRIENDという名前で再び皆さんの前に立つまで、決して楽な時間だけではありませんでした」とし、「それでも私たちを忘れずに待っていてくださった皆さんの存在が、私たちに再びステージに立つ力を与えてくれました」とファンへの思いを明かした。

続けて、「今回の公演は、BOYFRIENDが再び走り出すための大切な第一歩です。長い間、再会を待ってくださった皆さんに、少しでもお返しできる時間になればと思います。今日からもう一度、私たちと一緒に走り続けてください。BOYFRIENDはこれから新たにスタートします」と公演への期待を高めた。

さらに、「日本は、僕たちにとって大きな夢を実感した特別な場所です。今日からもう一度、僕たちと一緒に走ってください。BOYFRIENDは、まだ終わっていません。ここからまた新しく始まります！」と日本のファンに呼びかけた。

本ファンコンサートに先駆け、期待感を高める特設プラットフォーム「BF KAVE」も展開される。公演の最新情報はもちろん、ここだけの魅力あふれる関連コンテンツや、最先端の技術を活用したファンとアーティストのコミュニケーションなどを随時届け、コンサート当日までの特別な時間を共有する。

なお、ファンコンサート「BOYFRIEND Fan Concert [RE・ENGINE 再動]」は、8月2日にKT Zepp Yokohamaで、1st showと2nd showの昼夜2公演で開催される。

チケットは、VVIP席とS席の2券種が用意されている。VVIP席では、1F前方席が確約されるほか、公演ごとに異なる、BOYFRIENDをより近くに感じられるスペシャル特典も用意されている。1st showでは本番前の空気を感じられるリハーサル見学、2nd showでは公演後の余韻をメンバーと共有できるアフタートークが実施される。

さらに、両公演共通で公演終了後のハイタッチ会、6名分のフォトカードパックのプレゼントも予定されている。プレイガイド先行は、7月8日より受付中だ。

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