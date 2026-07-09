RIIZE、8月26日に日本3rdシングル『Sunburst』リリース決定！日本オリジナル曲など3曲収録 | RBB TODAY

ボーイズグループRIIZEが、日本3rdシングル『Sunburst』をリリースする。

来る8月26日、RIIZEの日本3rdシングル『Sunburst』のリリースが決定した。

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タイトル曲『Sunburst』に加え、日本オリジナル楽曲『Rise Over』、そしてテレビアニメ『キルアオ』エンディングテーマとして書き下ろされた日本オリジナル楽曲『KILL SHOT』の全3曲が収録され、RIIZEの多彩な魅力を楽しめる内容となっている。

今作は、初回限定盤A・Bに加え、メンバーソロジャケット盤6形態、通常盤を含む全9形態で発売される。各形態にはフォトカードやブックレットなど、豪華特典が封入されるほか、購入者限定特典応募抽選券(シリアルナンバー)も封入される。

（画像提供＝EMI Records）RIIZE『Sunburst』

さらに、UNIVERSAL MUSIC STORE、Weverse Shop、タワーレコード、HMV、Amazon、楽天ブックスなど、各CDショップ・ECサイトではオリジナル特典も用意されている。

なお、RIIZEは7月10日より2度目となる日本ファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG-RIIZE PLAYING GAME-」の開催も決定している。福岡、東京、兵庫を巡る全6公演で、ファンとの特別な時間を届ける予定だ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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