「匂いがきつすぎて無理」日本旅行中に不満あらわ？韓国タレント、東京の名店でまさかの退散 | RBB TODAY

韓国の人気タレントが、日本旅行中に困惑を隠せなかった。

東京の喫茶店で、まさかの“退散”を余儀なくされたのだ。

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7月6日、タレントのキム・スクのYouTubeチャンネル「キムスクTV」には、東京旅行の様子を収めた動画が公開された。

この日、キム・スクと女優パク・ウネは、日本の有名な喫茶店に向かった。しかし入店前、2人の知人は「ものすごく大きなミスをした。中が喫煙可なんだ」と知らせた。

20年前に禁煙に成功したと明かしていたキム・スクは、「久しぶりに喫煙する場所に行ってみよう。でもちょっと気をつけないと。苦労してやめたから、入ったらまた吸うかもしれない」と冗談を飛ばした。

（画像＝「キムスクTV」）キム・スク

実際に店内に入ったキム・スクは、「誰かがわざとタバコを吸っておいた場所なの？タバコの匂いがきつすぎて無理そう。雰囲気はすごくいいのに、目がしみていられない」と本音をこぼした。

キム・スクは「中の雰囲気はすごく良かった」としながら、しきりに咳をするパク・ウネに大丈夫かと尋ねた。パク・ウネも「息を止めてでも座っていたいくらい、本当にきれいだった」と残念がった。

（画像＝「キムスクTV」）1枚目キム・スク（左）とパク・ウネ

結局、別のカフェへ向かうことになったキム・スクは、「喉がタバコを吸ったみたい。私はタバコとは完全に遠くなったんだな。目がしみる」と話し、注目を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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