BTS、約7年ぶりのロンドン公演を現地メディア大絶賛！スタジアム開場以来“最多観客動員”を記録 | RBB TODAY

BTSが、イギリス・ロンドンで新たな歴史を刻んだ。

BTSは、7月6日・7日（現地時間）に英トッテナム・ホットスパー・スタジアムでワールドツアー「BTS WORLD TOUR "ARIRANG" IN LONDON」を開催し、約13万人のファンと一体となった。

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予約開始と同時に全席完売を記録した今回のコンサートは、主催者Live Nation基準で、2019年の同スタジアム開場以来、1公演あたりの“最多観客動員記録”を打ち立てた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

2019年6月、韓国アーティストとして初めてウェンブリー・スタジアムに進出したBTSは、約7年ぶりに再び訪れたロンドンで、またしても圧倒的なチケットパワーを証明した。トッテナム・ホットスパー側はBTSを「Pop Royalty」と称し、公式韓国語アカウントには5thフルアルバムのタイトル曲『SWIM』がスタジアムに響き渡る様子を収めた映像を投稿して彼らを歓迎した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

2日間にわたる公演で、BTSは新曲『Hooligan』『NORMAL』『Body to Body』から、『IDOL』『FIRE』などのグローバルヒット曲まで、多彩なパフォーマンスを披露した。情熱的なステージを終えたBTSは「7年前、ウェンブリー・スタジアムで感じた感動を改めて味わって帰ります。皆さんの情熱のおかげで、今日は本当に楽しい時間を過ごしました。以前の公演の記憶もたくさん蘇り、『ロンドンはこんなにも熱い街だったんだ』と再び驚かされました」と、胸いっぱいの思いを伝えた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

主要海外メディアからも絶賛が相次いだ。『Rolling Stone UK』と『The Guardian』はそろって最高評価の星5つを与えた。『Rolling Stone UK』は「BTSは世界最大のバンドの王座を取り戻した」と称賛し、マスタークラス級の公演と評価した。『The Guardian』も「信じられないほど楽しいスペクタクル」とし、「BTSの持つ力は強力だ」と高く評価した。

星4つを付けた『The Times』は、巨大なスケールの演出に触れ、彼らの音楽について「強烈さと中毒性を同時に備えている」と評価した。続けて「『MIC Drop』と『FYA』のステージで観客の熱い反応がスタジアムを揺るがすようだった」と、爆発的な現場の雰囲気をリアルに伝えた。『NME』は、公演全体に溶け込んだ韓国の伝統的なアイデンティティに大きな関心を示した。

なお、ロンドン公演を成功裏に終えたBTSは、7月11日・12日（現地時間）に、韓国歌手として初めてドイツ・ミュンヘンのアリアンツ・アレーナのステージに上がり、ヨーロッパツアーの熱気をつないでいく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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