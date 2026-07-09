RIIZE、日本でも止まらぬ勢い！新アルバム『II』がオリコン1位を獲得 | RBB TODAY

RIIZEが、日本での高い人気を証明した。

RIIZEの2ndミニアルバム『II』が、7月7日付のオリコンデイリーアルバムランキングで1位を獲得した。

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2ndミニアルバム『II』は、タイトル曲『Do your dance』を含む全6曲を収録した作品。RIIZEならではの“エモーショナルポップ”を軸に、多彩な音楽的アプローチで現在のRIIZEを鮮やかに表現している。

（画像＝SMエンターテインメント）

タイトル曲『Do your dance』は、ヒップホップビートとエレクトロニックポップサウンドが融合したアップテンポのダンス曲だ。強烈なディストーション808ベースと、クールに繰り返されるサビのコントラストが印象的で、RIIZEの自由奔放なエネルギーと自信を感じさせるナンバーとなっている。

今回のオリコンデイリー アルバムランキング1位獲得により、RIIZEの日本での高い人気と注目度を改めて示した。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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