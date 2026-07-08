余命わずかな役で“別人級”に激ヤセ…17kg減量の韓国女優、外見評価に本音「私はとても満足」 | RBB TODAY

「私はとても満足している」

17kg減量で話題を集めている女優キム・ミンハが、自身の外見をめぐる反応に言及した。

【写真】キム・ミンハ、“激やせ”の近況

『BBCニュースコリア』は7月8日、公式チャンネルを通じてキム・ミンハとのインタビュー映像を公開した。

キム・ミンハは映画『ハナ・コリア』（原題）の韓国公開を控え、最近話題を集めている変化した外見について語った。

まずキム・ミンハは、「自分の外見にとても満足しています。今、多くの人が私の外見について話していますが、私はただ次の役のために体重を落としていただけで、それはあくまで自分の仕事でした」と切り出した。

（画像＝『BBCニュースコリア』）キム・ミンハ

続けて、「私は、引き受ける役によって自分の体や外見を変える準備が十分にできています。私の外見は、私の仕事ととても密接に関係しています。型にはまった美しさのためではありません」とし、「いつ、どこで、どのような形で自分の姿を作ることになっても、私はとても満足しています」と率直な考えを明かした。

キム・ミンハはさらに、「どんな姿であっても、私にはそうする理由があり、それ（体型）が自分にとってそこまで重要だとは思っていません。私はただ、自分の役に集中したいだけです」と付け加えた。

キム・ミンハは最近、“激やせ”した姿で話題を集めていた。SNSを通じて公開した近況写真では、以前のふっくらとした姿は見られず、かなり細い体型へと変化していた。骨が浮き出るほど変わった姿に、さまざまな反応が寄せられていた。

（画像＝『BBCニュースコリア』）キム・ミンハ

これについてキム・ミンハはインタビューで、「ドラマ『テプン商事』の頃からかなり体重を落として、2年かけて減量しました。『ハナ・コリア』を撮った時よりも、約16～17kg落ちました。かなり違います」とし、「大幅に体重を落とさなければならない役だったので、それに合わせるためにかなり減量しました」と説明した。

キム・ミンハは次回作として、俳優イ・ドヒョンと映画『私たちの太陽を揺らそう』（原題）で共演することが知られている。劇中で余命わずかなキャラクターを演じるため、体重を減らしたと伝えられている。

（記事提供＝OSEN）

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