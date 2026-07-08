“『チャングム』出演女優の娘”イ・ダイン、七夕に第2子となる長男を無事出産　夫はイ・スンギ | RBB TODAY

イ・スンギとイ・ダイン夫妻に第2子となる男児が誕生した。

7月8日、イ・スンギの関係者が本紙『スポーツソウル』の電話取材に応じた。

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（写真提供＝OSEN）イ・スンギ（左）、イ・ダイン

関係者は「イ・スンギ、イ・ダイン夫妻が7日に第2子となる男児を出産したのは事実です」と明らかにした。

イ・スンギとイ・ダインは2023年4月に結婚し、翌2024年2月に第1子となる長女が誕生。今年2月には第2子妊娠のニュースを伝えており、このたび無事に出産を終え、4人家族となった。

◇イ・スンギ プロフィール

1987年1月13日生まれ。2004年にソロアルバム『The Dream Of A Moth』でソロ歌手としてデビューした。歌手のみならず、バラエティや俳優業でも頭角を現し、マルチタレントとして活躍。オーディション番組『PRODUCE 48』ではメイン司会役を務めた。主な出演作にドラマ『華麗なる遺産』『キング～Two Hearts』『花遊記』『Vagabond／バガボンド』などがある。2023年4月、『宮廷女官チャングムの誓い』出演女優キョン・ミリの娘でもある女優イ・ダインと結婚。2024年2月に長女を授かった。

◇イ・ダイン プロフィール

1992年11月5日生まれ。日本でも人気を博した『宮廷女官チャングムの誓い』に出演した美人女優キョン・ミリの娘として知られる。女優イ・ユビの妹でもある。ドラマ『花郎＜ファラン＞』『ドクター・プリズナー』『アリス』などに出演。2021年5月に歌手兼俳優のイ・スンギとの交際を認め、2023年4月に結婚した。

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