NCT・ウィンウィン、SMエンターテインメントとの専属契約終了「すべてのNCT活動を終了」【全文】 | RBB TODAY

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NCT・ウィンウィン、SMエンターテインメントとの専属契約終了「すべてのNCT活動を終了」【全文】

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NCT・ウィンウィン、SMエンターテインメントとの専属契約終了「すべてのNCT活動を終了」【全文】
  • NCT・ウィンウィン、SMエンターテインメントとの専属契約終了「すべてのNCT活動を終了」【全文】

NCT、WayVのメンバーであるウィンウィンが、グループ活動を終了する。

7月8日、所属事務所SMエンターテインメントは、公式コメントを通じて「当社は、所属アーティストのウィンウィンと十分な協議を重ねた結果、2026年7月9日付で専属契約を終了することで合意した」と明らかにした。

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これにより、ウィンウィンはすべてのNCT活動を終了する。ウィンウィンはNCT 127、WayVに所属していた。

ウィンウィン
（写真提供＝OSEN）ウィンウィン

SMエンターテインメントは「練習生時代から10年以上にわたり当社とともに歩んできたウィンウィンに感謝し、新たな旅路を始めるウィンウィンの未来を応援します」と付け加えた。

なお、ウィンウィンは2016年にNCTのメンバーとしてデビューし、2019年からはNCT内の中華圏ユニットWayVのメンバーとして活動した。

SMエンターテインメントの公式コメントは、以下の通り。

こんにちは。SMエンターテインメントです。

いつもNCTに惜しみない応援を送ってくださるファンの皆さまに、心より感謝申し上げます。

当社は、所属アーティストのウィンウィンと十分な協議を重ねた結果、2026年7月9日付で専属契約を終了することで合意しました。これにより、ウィンウィンはすべてのNCT活動を終了します。

練習生時代から10年以上にわたり当社とともに歩んできたウィンウィンに感謝し、新たな旅路を始めるウィンウィンの未来を応援します。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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《スポーツソウル日本版》

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