“キムタクと共演”の韓国俳優、飲酒運転犯を1時間追跡の逸話　入隊直前イ・ジュニョンが人気番組出演 | RBB TODAY

俳優イ・ジュニョンのエピソードに注目だ。

7月8日放送の『ユ・クイズ ON THE BLOCK』第350回は、「ラストダンス」特集として放送される。

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この日の放送には、サイエンスコミュニケーターのイ・ソンホ、歌手のパク・イニ、プロバスケットボールチーム・釜山KCCイージスのイ・サンミン監督、そして木村拓哉主演映画『TOKYOタクシー』にも出演した俳優イ・ジュニョンが出演し、波乱万丈な人生や率直な思いを語る予定だ。

5日に最終回を迎えたばかりのドラマ『新入社員カン会長』で、20代青年の体に入った70代会長役を見事に演じきり、高視聴率を牽引したイ・ジュニョン。入隊前最後のバラエティ番組として『ユ・クイズ ON THE BLOCK』を選択した。

（写真提供＝OSEN）イ・ジュニョン

入隊まで残り13日となった彼は、「ジェットコースターに乗っているような気分」と複雑な胸中を率直に告白。また、話のオチがすべて“軍隊”につながるユーモアあふれるトークで笑いを誘うという。さらに、兵役を終えた俳優のソン・ガンから聞いた最新の軍隊情報も公開する。

イ・ジュニョンは、ボーイズグループU-KISSに追加メンバーとして加入し、厳しいトレーニングに耐えた日々から、生計を立てるためアルバイトを掛け持ちしながら100回以上のオーディションに落ち続けた無名時代までを振り返る。

特に、「元アイドルだから」と偏見の目で見られ、「迷惑をかける前に戻ったほうがいい」と言われ深く傷ついた経験を告白し、スタジオをしんみりさせたという。

さらに、人見知りな性格とは裏腹に、過去には飲酒運転をしていた車を約1時間にわたって追跡し、捕まえて警察に引き渡したというエピソードも持つ。

入隊直前のイ・ジュニョンが明かす知られざるエピソードの数々に注目が集まっている。

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