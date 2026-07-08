「もう終わっている」からこそ複雑　BTS・JIMINは女優と、ATEEZ・ユンホは一般女性と…破局で知る“過去形の熱愛” | RBB TODAY

ボーイズグループATEEZのユンホに、一般女性との破局報道が出た。

ただ、ファンを戸惑わせているのは「別れたこと」そのものだけではない。

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そもそも、ユンホの熱愛が公式に発表されたことはなかったからだ。

韓国メディア『MHNスポーツ』は7月8日、ユンホが長く恋人関係を続けてきた一般女性と約3カ月前に関係を整理したと単独報道した。

同メディアによると、2人は学生時代から友人として過ごし、その後、恋人関係に発展。長く縁を続けてきたが、現在は破局した状態だという。

記事では所属事務所関係者の説明として、「ユンホと直接通話して確認した結果、関係を整理した後、再び会ったり通話したりしたこともないと言っていた」「当時の関係がきれいに整理されたことは事実」と伝えられている。

（写真提供＝OSEN）ATEEZ・ユンホ

ユンホをめぐっては、過去にもオンラインコミュニティを中心に一般女性との熱愛説が広がったことがあった。しかし、当時は本人や事務所の明確な立場表明はなく、真偽が確認されないまま噂として残っていた。

つまり今回の報道は、「すでに別れています」という破局報道によって、過去の交際が逆算的に浮かび上がる形になったのだ。

ネット上でも、その奇妙さに反応する声が相次いだ。「ユンホ、一般人の彼女と破局って、いつ公表したんだよ」といった日本語の反応のほか、海外ファンからも「交際していたの？ なぜ破局だけを知ることになるのか」「熱愛じゃなくて別れを知るってどういうこと」と戸惑う声が見られた。

一方で、「きれいに別れたのならいい」「彼らの私生活であり、私が干渉する権利はない」と、恋愛そのものを尊重する反応もある。

混乱しているのは、単にアイドルの恋愛が明らかになったからではなく、公に確認されていなかった関係を、“終わったあと”に知ることになったからだ。

BTS・JIMINにもあった“過去形の熱愛”

この構図は、BTS・JIMINと女優ソン・ダウンをめぐる騒動とも重なる。

2人をめぐっては2023年頃から熱愛説が続いていた。ソン・ダウンがSNSにJIMINを連想させる写真や動画などを投稿したことで、疑惑は何度も再燃したが、JIMIN側は長く明確な立場を出してこなかった。

（写真提供＝OSEN）BTS・JIMIN（左）とソン・ダウン

しかし2025年8月31日、所属事務所BIGHIT MUSICは公式立場を発表した。ソン・ダウンがJIMINとの私的な場面を思わせる動画をアップし、いよいよ沈黙を続けられない状況になったとみられる。

同社は「当社はJIMINの私生活と、これに関連して言及されている相手側を尊重し、これまで立場を明らかにしてこなかった」と説明。そのうえで、「それにもかかわらず、アーティストの私生活をめぐる複数の推測性報道が発生し、事実と異なる噂が飛び交ったため、やむを得ず最小限の事実関係について立場を明らかにする」とした。

そして核心部分として、「アーティストは相手側と過去に好感を持って縁を続けたことはあるが、その時点は数年前の過去であり、現在は交際している関係ではない」と明らかにした。

これは現在の交際を否定するコメントであると同時に、過去に関係があったことを事実上認めるものとして受け止められた。韓国メディア『ize』も、この件について「過去の恋愛事実を認めながらも、すでに別れたという点を強調した内容だった」と分析している。

ユンホのケースとJIMINのケースは、もちろん同じではない。ユンホは破局報道、JIMINは長く続いた熱愛説への公式対応という違いがある。ただ、ファンが受け取る情報の形はよく似ている。

“過去形の熱愛”という点だ。

祝福する時間も、受け止める過程もないまま、いきなり「もう終わっている」と知らされる。ファンは現在進行形ではないことに安堵する一方で、「では、あの頃の噂は本当だったのか」という引っかかりも残る。

事務所側からすれば、現在進行形の熱愛を認めるよりも、すでに終わった関係として説明するほうが与える衝撃は小さいという計算かもしれない。だが、“過去形の熱愛”は、安心と戸惑いを同時に生む。熱愛の衝撃はやわらいでも、「知らなかった時間」へのざらつきは残る。

だからこそ、単なる熱愛ニュース以上に、ファンの感情を長く揺らすのだろう。

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