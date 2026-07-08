ILLIT、雑誌『FRUiTS』とコラボ！2nd日本シングル『I Got Your Back』新コンセプト公開 | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）がJapan 2nd Singleの2つ目のコンセプトを公開し、スペシャルなコラボレーションで注目を集めている。

ILLITは7月9日、グループ公式SNSを通じて、Japan 2nd Single『I Got Your Back』の「FRUiTS」バージョンのコンセプトフォトを公開した。

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「FRUiTS」バージョンは、日本のストリートファッションを世界に発信した伝説的な雑誌『FRUiTS』とのコラボレーションによって誕生したコンセプトだ。ILLITならではの感性と美学を示す「ILLITコア」を、日本のストリートスナップカルチャーを通じて表現している。1990年代から2000年代の日本のストリートカルチャーを象徴するブランドやビンテージアイテムをミックスし、ILLITらしいガーリーな雰囲気など、3つのスタイルに落とし込まれた。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc.

CDパッケージでも、『FRUiTS』とのコラボレーションバージョン「ILLIT×FRUiTS Special Edition」が用意されており、今後公開されるPack Shotにも注目が集まる。

ファッションアイテムをまるで武器のようにまとった1つ目のコンセプト「Armor」バージョンに続き、今回はかつてのストリートスナップカルチャーを彷彿とさせる「FRUiTS」バージョンが公開された。2つのコンセプトを通じて、自らの意思で選択し前へ進む姿や、自分をひとつの枠に定義しないILLITらしさが表現されている。

ファンはもちろん、各方面からJapan 2nd Singleへの期待が高まっている。

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Japan 2nd Single『I Got Your Back』は、悩みながらも成長を続ける少女たちのストーリーを描いた作品で、ILLITのリアルな心情や物語を伝える。日本語で「私がそばにいるよ」という意味を持つシングル名の通り、前に進もうとする人の背中をそっと押す音楽を届ける作品だ。

そのほか、今年1月にデジタル配信リリースされ、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』のオープニングテーマを務めた『Sunday Morning』を含む全3曲が収録される。

7月26日の配信リリースを控え、ILLITは日本での活動も積極的に続けている。7月1日に出演したフジテレビ系列『2026 FNS歌謡祭 夏』では、ヒット曲『It‘s Me』を日本のテレビ番組で初披露し、注目を集めた。

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同曲は日本でも好調だ。Billboard JAPANのストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」では、7週連続（5月20日公開～7月1日公開分）で女性アーティスト最高位を維持。さらに『2026 FNS歌謡祭 夏』出演後には、Apple Music「トップソングランキング」で海外アーティストおよび女性アーティスト最高位となる5位に浮上するなど、さらなる盛り上がりを見せている。

ILLITは現在、初のライブツアーの日本公演「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥’ in JAPAN」を開催中だ。

同ツアーは愛知を皮切りに、大阪・福岡公演を大盛況のうちに終え、今後は兵庫・東京まで全5都市11公演を巡る。全公演の一般指定席は早々に完売し、一部公演では注釈付き指定席や立見席が追加販売されている。

さらに、8月4日には「めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス」、9日には「LuckyFes’26」への出演も決定している。さらなるILLITの飛躍に期待したい。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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