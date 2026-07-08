日本ドラマで俳優デビュー！NEWBEATパク・ミンソク、初演技作『Your Sky ハレのち恋』上映会に登壇 | RBB TODAY

ボーイズグループNEWBEATのパク・ミンソクが、俳優としての第一歩を踏み出した。

パク・ミンソクは、7月5日に東京ビッグサイト国際会議場で開催された、TOKYO MXの新ドラマ『Your Sky ハレのち恋』第1話の上映会に出席した。

【話題】日本ドラマに広がる「韓国俳優起用」の期待と誤算

今回の上映会は全席完売を記録し、パク・ミンソクに対する日本での関心と人気を実感させた。この日、パク・ミンソクは会場を埋め尽くしたファンとともにドラマ第1話を鑑賞したほか、作品にまつわる深い話や多彩な撮影秘話を語り、彼ならではの優しい魅力でファンの心をつかんだ。

（写真提供＝OSEN）パク・ミンソク

特にパク・ミンソクは、劇中で花村リク役を演じる日本の俳優・中山敬悟とともに、ステージ上でドラマの名シーンを忠実に再現し、会場の雰囲気を盛り上げた。

上映会の中盤には、ソロ活動に挑戦するパク・ミンソクを応援するため、NEWBEATのメンバーたちからのサプライズ映像メッセージが公開された。メンバーの絆に感動したパク・ミンソクは「いつもメンバーと一緒にいたのに、1人で日本で活動することになって寂しく、会いたかったのですが、本当に大きな力になりました」と目を潤ませた。続けて「まだ未熟で不慣れですが、日本語の勉強を一生懸命しているので、これからも温かく見守ってください。よろしくお願いします」と心からの思いを伝え、ファンの胸を熱くした。

パク・ミンソクの初演技作『Your Sky ハレのち恋』は、2024年にタイで大ヒットしたBLドラマ『Your Sky』を日本の感性でリメイクした作品だ。 純粋でポジティブなヒナタ（演者：福田歩汰）と、大学内で“暴君プリンス”と呼ばれるツンデレな先輩ソラ（演者：相原一心）のロマンスを描く。劇中でパク・ミンソクは、神秘的な魅力を持つ韓国人留学生ムン・ダオン役を演じ、物語に活力を吹き込む。同作品は、8月2日午前1時30分に初放送される予定だ。

なお、パク・ミンソクが所属するNEWBEATは、昨年11月にリリースした1stミニアルバムのダブルタイトル曲『Look So Good』で、米Amazon Musicの6部門で1位を記録。また、YouTube Music「TOP 100」へのチャートインなど、グローバル音楽市場で頭角を現した。さらに『第17回2025ソウルサクセス大賞』で新人賞を獲得したのに続き、最近は中国での活動と初の全国ツアーまで成功させた。

（記事提供＝OSEN）

■佐藤健は叩かれ、あの韓国俳優は“退場” 急接近する日韓エンタメ業界に「成長痛」

■【注目】NEWBEATも出演！「KMA 2026」ラインナップ公開

■小栗旬は1話50万円、キム・スヒョンは3000万円？日韓俳優の「ギャラ格差」