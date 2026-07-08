50代で「2カ月で3kg減量」“チャン・ドンゴンの妻”コ・ソヨンが明かした自己管理の秘訣 | RBB TODAY

さすがの自己管理だ。

女優のコ・ソヨンが50代になった現在もダイエット中であると明かした。

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7月7日、コ・ソヨンのYouTubeチャンネルでは、「知らなきゃ損！コ・ソヨンが日本に行くと必ず買う本気のおすすめアイテム（＋30年来の行きつけグルメ）」と題した動画が公開された。

日本のある飲食店を訪れたコ・ソヨンは、最近あらためて体調管理に取り組んでいると語った。スタッフから「最初の撮影時より痩せたように見える」と言われると、「2カ月で3kg減量した」と明かした。

さらに、「ハワイは物価がすごく高いので、手っ取り早くお腹を満たそうとすると、結局炭水化物になってしまう」と説明。続けて、「毎日のようにおにぎりやキムチチャーハンを作って食べていた。まさに炭水化物パーティーで、2.5kg太った」と振り返った。

また、「仲の良い後輩と“食べ物に執着するのはやめよう”と話した。一口食べたら、お箸も少し置いてみようって」と語り、自己管理への強い意識をのぞかせた。

（画像＝コ・ソヨンYouTubeチャンネル）

しかし、そう話した直後に揚げ物へ箸を伸ばし、「揚げ物はたくさん食べちゃダメなんだけど」と笑顔で付け加え、周囲を笑わせていた。

（記事提供＝OSEN）

◇コ・ソヨン プロフィール

1972年10月6日生まれ。1993年のドラマ『明日は愛』で女優デビュー。翌年のドラマ『お母さんの海』でブレイクし、人気女優に。以降、ドラマ『幸福の始まり』『追憶』『裸足の青春』、映画『恋風恋歌』『二重スパイ』など数々の作品に出演。“コリアン・ビューティー”の代表格と呼ばれた。プライベートでは2010年に俳優チャン・ドンゴンと結婚。1男1女をもうけている。2017年のドラマ『完璧な妻』以降、演技活動はしていないが、セレブとして一挙手一投足が注目を集める。彼女が居住するソウル江南（カンナム）区・清潭洞（チョンダムドン）のマンションは、200億ウォン（約20億円）近い価格で、韓国で最も高いマンションとされている。

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