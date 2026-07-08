「狂わせにきてて罪」SEVENTEEN・ドギョム、“彼氏感”あふれるカフェSHOTにファン悶絶！ | RBB TODAY

SEVENTEENのドギョムが、ファンを魅了した。

ドギョムは7月7日、自身のインスタグラムを更新し、「久しぶり」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ドギョム、“彼氏感”あふれるカフェSHOT

公開された写真には、カフェを訪れたドギョムの姿が収められている。黒のTシャツにデニムを合わせたシンプルな服装ながら、持ち前のフィジカルと爽やかな雰囲気で視線を奪った。

特に、彼氏感あふれるビジュアルや、半袖からのぞく筋肉質な腕、タトゥーシールの跡が注目を集めた。

この投稿を見たファンからは、「まじでメロい」「これはデート」「狂わせにきてて罪」「ずっと見てられる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ドギョムInstagram）

なお、ドギョムが所属するSEVENTEENは6月20日・21日に韓国・仁川アシアド主競技場でファンミーティング「2026 SVT 10TH FAN MEETING ＜SEVENTEEN in CARAT LAND＞」を開催した。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

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