Hearts2Hearts、東方神起・チャンミン&SHINee・ミンホと共演！“SM先輩後輩”の愉快な交流に注目 | RBB TODAY

Hearts2Heartsが、所属事務所SMエンターテインメントの先輩である東方神起のチャンミン、SHINeeのミンホとフットサル対決を繰り広げる。

Hearts2Heartsは、ミンホの個人YouTubeチャンネルに初のガールズグループゲストとして出演し、並外れた活躍を予告した。

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本映像の第1部は8日午後6時に、第2部は15日午後6時にそれぞれ公開。2週間にわたって、SM先輩後輩ならではの息の合った愉快なやり取りが披露される予定だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）Hearts2Hearts

今回の放送でHearts2Heartsのメンバーたちは、それぞれ「チャンミンチーム」と「ミンホチーム」に分かれ、本格的なフットサル対決に臨む。本試合に先立って行われたランニングやパス、シュート練習などで、メンバーたちは勝利への強い闘志を燃やしたという。さらに、それぞれの個性が際立つユニークなシュートセレモニーまで披露し、抜群のバラエティセンスを惜しみなく発揮する見通しだ。

（画像＝ミンホYouTubeチャンネル）

特に、先輩であるチャンミンとミンホは、Hearts2Heartsの意外な運動能力を見た後、「鳥肌が立った」と驚きを隠せなかったそうだ。また、メンバーたちの尽きないテンションと明るい魅力に「エネルギーが俺レベルだ」「チャンネル史上いちばん騒がしい」「話がうまいから、つい期待してしまう」と感嘆の声をあげており、本編で繰り広げられる彼女たちの活躍に、大きな期待が集まっている。

なお、順調なカムバック活動を続けているHearts2Heartsは、本日（8日）放送されるMBC M「SHOW CHAMPION」に出演し、新曲『Lemon Tang』の爽やかなステージを披露する。さらに、YouTubeチャンネル『IDOL RADIO UNIVERSE』の「IDOL RADIO SEASON4」にも相次いで出演し、精力的な活動を続ける。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

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