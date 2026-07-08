全員がStray Kidsの顔!? 新AL『THIS ＆ THAT』トレーラーで見せた“超現実コンセプト”に期待高まる | RBB TODAY

Stray Kidsが、カムバックを前に“奇妙な超現実の世界”を予告した。

新アルバム『THIS ＆ THAT』のトレーラーで、彼らならではの独特な物語が幕を開けている。

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今回公開されたトレーラーは、奇妙な超現実的コンセプトで展開された。ある人物はスンミンが渡したLPを手に、正体不明のトラックへと歩いていき、音楽に触れながらStray Kidsの世界へ入り込んでいく。

特に、バリスタからシェフ、フォトグラファー、競売人、ダンサー、ベーカリー店員まで、登場する人物たちがすべてStray Kidsの顔をしており、奇妙な雰囲気をさらに際立たせている。Stray Kidsが『THIS ＆ THAT』を通じてどのような物語を展開するのか、好奇心を刺激する内容となっている。

（写真提供ーJYPエンターテインメント）

さらに、「Stray Kids Everywhere All Around The World」という文言も登場し、Stray Kidsがいつ、どこでも共にいる心強い存在だというメッセージを表現している。Stray Kidsならではの奇妙で超現実的な世界が、シネマティックなストーリーとして広がり、期待感を高めた。

なお、Stray Kidsは8月7日、新ミニアルバム『THIS ＆ THAT』をリリースしてカムバックする。これに先立ち、7月25日からソウルオリンピック公園KSPO DOMEで、新ワールドツアー「RUN IT」の幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

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