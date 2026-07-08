元NMB48メンバー所属の韓国バンドQWER、アニメ「盗掘王」のOP曲『SHOW DOWN』で日本デビュー！ | RBB TODAY

韓国ガールズバンドQWERが、日本進出の第一歩を踏み出した。

QWERは7月8日、日本のTVアニメ『盗掘王』のオープニング曲『SHOW DOWN』をリリースし、日本デビューを知らせた。

【写真】元NMB48のQWERメンバー

『SHOW DOWN』はQWERの新たな魅力を余すところなく詰め込んだ楽曲だ。強烈でパワフルなバンドサウンドで、これまでとは異なるエネルギッシュな魅力を表現。「他人の視線を意識せず、打ち破っていく」という力強いメッセージが込められている。

（写真提供＝3Y Corporation）QWER

QWERは、アニメ『盗掘王』のオープニング曲に抜擢された『SHOW DOWN』を通じて、彼女たちならではの新たな魅力とメッセージを伝え、本格的なグローバル展開の幕開けを告げた。

また、QWERは『盗掘王』のオープニング曲だけでなく、エンディング曲『To Be Continued』の制作にも参加。正式な日本デビューとともに活発な活動を展開していく見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇QWER プロフィール

韓国の人気クリエイターであるチョダン（Q）とマゼンタ（W）、TikTokフォロワー400万人超えのヒナ（ニャンニョンニョンニャン／E）、NMB48出身のイ・シヨン（李始燕／R）の4人で構成されたガールズバンド。グループ名には、あるオンラインゲームのスキルキーであるQ・W・E・Rに着目し、4人それぞれが状況に応じてスキルを組み合わせてゲームをリードするように、各ポジションで多彩な音楽を作り上げていくという抱負が込められている。2023年10月、1stシングル『Harmony from Discord』でデビュー。

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