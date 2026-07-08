BTS、大英博物館と特別コラボ！韓国文化遺産の魅力を世界へ発信 | RBB TODAY

BTSが、イギリスの大英博物館とコラボレーションする。

韓国文化遺産の魅力を世界に伝える意義深いプロジェクトに、注目が集まっている。

【注目】顔だけでなく中身も完璧…V、ファンへの“神対応”

7月8日、所属事務所BIGHIT MUSICは「BTSが『BTS THE CITY ARIRANG - LONDON』を通じて都市の各所でさまざまなイベントを開くなか、世界3大博物館の一つに数えられる大英博物館との協業が実現した」と発表した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）

今回のコラボレーションにより、7月6日（以下、現地時間）から23日まで、大英博物館の韓国館で参加型プログラム「Korea Gallery trail」が行われる。同プログラムは、韓国館の常設展示品のなかから、『ARIRANG』にに込められた希望、回復力、帰属意識に結びつく遺物を選定し、観覧できるように企画されたものだ。

サランバンと月壺、金の耳飾り、軒丸瓦、そしてBTSのアルバム『ARIRANG』の収録曲『No.29』に登場する聖徳大王神鐘の響きに着想を得て、新羅時代の遺物などを中心にプログラムが構成された。

このように、BTSと大英博物館の特別なコラボレーションにより、世界中の人々が韓国の文化遺産を体験し、その価値に触れる機会になると期待される。

BTSはこれに先立ち、7月4日からイギリス・ロンドンで『THE CITY LONDON』を開幕し、イギリスを代表するランドマークを『ARIRANG』のシンボルカラーである赤色に染めた。また、6日・7日には、ロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムでワールドツアー『ARIRANG』公演を開催した。

（記事提供＝OSEN）

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