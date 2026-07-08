大胆な“バックレス”ファッション対決が仏で勃発！？ 韓国トップタレントがパリで見せた魅惑の後ろ姿 | RBB TODAY

パリで大胆な“バックレス”対決が勃発だ。

互いに負けず劣らずの華麗な姿を披露している。

【写真】バックレスファッションを披露の2人

まず歌手のソユは7月5日にSNSを更新。フランス国旗の絵文字を添えて、現地で撮影した複数の写真を公開した。

ソユは純白のワンピース姿で清純かつ色気あふれる魅力を発散。特に、背中が大きく開いたバックレスデザインが印象的な衣装が大きな話題を呼んだ。さらに、20kgの減量後に磨き上げられたスリムなスタイルが際立ち、注目を集めた。

一方、ハン・ソヒは7月4日、パリで開催されるイベントに出席するためフランスへと向かった。出国時は上品なファッションだったが、現地では大胆なスタイリングで視線を集めた。

パリ市内の公園で、ホワイトカラーのホルターネックトップスにブラックニットを羽織ったコーディネートを披露。自然体ながら洗練された雰囲気を演出している。

なかでも、振り返りながら微笑む写真ではバックレスデザインが際立ち、華奢なボディラインを強調。背中に入ったタトゥーも存在感を放っている。

ハン・ソヒは、過度な露出に頼らない洗練されたスタイリングで、自身ならではの個性あふれるファッションを完成させた。

（写真＝Instagram）ソユ（左）、ハン・ソヒ

（写真＝Instagram）ソユ（左）、ハン・ソヒ

（記事提供＝OSEN）

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

■【写真】ハン・ソヒ、首元から腕まで「タトゥーびっしり」

■【写真】太ももの98％があらわに…ハン・ソヒ、妖艶ボディースーツ

■【写真】ソユ、“ハイレグ”スイムウェアで見せた健康美