ZEROBASEONE、日本カムバックに向け本格始動！新譜『回帰LOVE』プロモーションスケジュール公開 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、日本カムバックに向けて本格始動した。

7月8日、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて日本2nd EP『回帰LOVE』のプロモーションスケジュールを公開した。

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プロモーションスケジュールによると、7月9日に公開されるPIECEバージョンのコンセプトフォトを皮切りに、ROUNDバージョンのコンセプトフォト、アルバムプレビュー、リリックポスター、MVティザーなど、多彩なコンテンツが順次公開される。

（写真提供＝WAKEONE）

また、8月10日にはタイトル曲『イグジステンス』の音源が先行公開され、カムバックへの熱気を高める。

『イグジステンス』は、日本の人気バンド・Omoinotakeのメンバーが制作に参加し、ZEROBASEONEならではの感性を最大限に引き出した。

なお、ZEROBASEONEの日本2nd EP『回帰LOVE』は、8月19日にリリースされる。彼らは新譜『回帰LOVE』を通じて日本のファンとより深い交流を図り、特別な夏を届ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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