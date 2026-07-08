政治的メッセージで炎上も…SUPER JUNIOR・シウォン、悪質コメント投稿者に法的対応「沈黙はここまで」 | RBB TODAY

SUPER JUNIORのシウォンが、悪質コメント投稿者との全面戦に踏み切った。

きっかけは、自身のSNSに残した意味深な一言だった。

【写真】シウォン、批判された“意味深投稿”とは？

シウォンは7月7日、自身のインスタグラムに「DO NOT FEAR, FOR I AM WITH YOU」という文言が書かれた写真を公開した。

写真の中のシウォンは固い意志を感じさせる表情を見せており、引用した聖書イザヤ書41章10節の「恐れるな。私はあなたと共にいる」という言葉からも、必ずやり遂げるという強い覚悟がにじんでいた。

シウォンはこの投稿に「沈黙はここまでです」「これ以上、悪意を傍観しません」と短い説明を添えた。

（写真＝シウォンSNS）

これまで彼の政治的傾向をめぐって悪質コメントが相次いでいたが、シウォンは目立った立場表明をしてこなかった。今回の投稿は、そうした姿勢とは対照的だった。

投稿を見たネットユーザーからは「応援します」「正直かっこいいです」「顔も心も素敵な人」「いつも祈っています」「あなたを支持します」など、シウォンを応援する声が相次いだ。

シウォンは昨年、アメリカの保守系政治家チャーリー・カークさんを追悼する投稿を掲載し、議論を呼ぶと削除したことがある。

また今年2月には、裁判所で尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に無期懲役が言い渡された後、「不義必亡、土崩瓦解」という四字熟語を投稿し、話題を集めた。

「不義必亡」は「正義に反すれば必ず滅びる」という意味で、「土崩瓦解」は「土が崩れ、瓦が砕けるように完全に崩壊すること」を指す。2つを並べることで、不正や不義が最終的に組織や国家体制の崩壊につながり得るという、警告的なメッセージとも受け取れる。

その後、一部ネットユーザーはX（旧Twitter）やユーチューブなどのSNSを通じて、「グループを脱退しろ」「政治をするなら政治家になれ」「金のためにアイドルの肩書にしがみついているのか」などの悪質コメントを残した。

韓国メディア『時事ジャーナル』の最近の報道によると、シウォンはすでにソウル中央地裁に、悪質コメント投稿者10人を相手取り、侮辱・名誉毀損による損害賠償訴訟を起こしている。

また、訴訟を進めるために被告の身元を特定する目的で、プラットフォーム運営会社であるXとGoogleを相手に、氏名、生年月日、住所などの個人情報を確認できるよう、アメリカの裁判所に申請している。

◇チェ・シウォン プロフィール

1986年4月7日生まれ。韓国・ソウル出身。身長183cm。K-POPボーイズグループSUPER JUNIORのメンバーで、グループではセンターとサブボーカルを務める。アイドルの傍ら俳優としても活動しており、『彼女はキレイだった』『ピョン・ヒョクの恋』『ダーリンは危機一髪！』『酒飲みな都会の女たち』『恋愛なんていらない』『DNAラバー』などのドラマ、『ドラゴン・ブレイド』『疾風スプリンター』などの映画に出演している。

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