ハンパないデカさ！とてつもないボリューム！韓国人気チア、キム・ヒョニョンの近況ショット | RBB TODAY

韓国人気チアリーダー、キム・ヒョニョンが抜群のスタイルを披露した。

キム・ヒョニョンは7月5日に自身のインスタグラムを更新。

【写真】ハンパないデカさのキム・ヒョニョン

公開された写真では、ボディラインを美しく引き立てるコルセット風デザインのトップスにミニスカートを合わせたコーディネートを披露。深みのあるカラーリングの衣装を着こなし、見事なスタイルと華やかなビジュアルで視線を集めた。

また別の写真では、所属する台湾男子プロバスケットボールリーグの桃園レオパーズのチアチーム「Leopard Girls」のユニホーム姿でファンサイン会に参加。柔らかな笑顔でファンと交流する様子も収められており、ステージ上とはまた違った親しみやすい魅力を見せている。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「スタイルが完璧」「笑顔に癒やされる」「いつも応援しています」といった反応が寄せられ、変わらぬ人気ぶりをうかがわせた。

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、桃園レオパーズの応援団に所属している。

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