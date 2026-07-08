「服を着て！」上も下もインナー見せ…チョン・ソミ、ブラトップ姿の“無駄なしボディ”に視線集中 | RBB TODAY

歌手チョン・ソミが、ぜい肉ひとつない圧巻のスタイルを披露した。

チョン・ソミは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】チョン・ソミ、“無駄なしボディ”

公開された写真のチョン・ソミは、海を見下ろす宿泊先のテラスで、ブラトップにグレーのトレーニングパンツを合わせたリラックス感のある装いでポーズを取っている。

何より目を引いたのは、無駄のないスタイルだった。ブラトップからのぞくくびれたウエストと、くっきりとした腹筋が感嘆を誘った。また、パンツからチラリとのぞくインナーの紐が色っぽい雰囲気を醸し出し、視線を奪った。

写真を見たファンからは「モデル級のスタイル」「本当に可愛すぎる」「服を着て！」「やばいです」などのコメントが寄せられている。

（写真＝チョン・ソミInstagram）

なお、チョン・ソミは2016年にガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビューした。同グループは5月19日に約9年ぶりのカムバックを果たし、話題を集めた。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。

■【写真】チョン・ソミ、TWICEメンバーとインナー露出

■【写真】見せていいの？チョン・ソミ、ミニスカ姿

■【写真】チョン・ソミ、"びしょ濡れ”スイムウェアショット