ハイレッグの鮮烈サマースタイル、官能的な魅力で新ALの世界観を完璧に表現したi-dle・ミンニ | RBB TODAY

i-dleのミンニが官能的なスタイリングで魅せた。

i-dleは7月6日、9thミニアルバム『We made』をリリースした。

【写真】ミンニの官能的なハイレッグ姿

同日にはソウル・広津区のYES24ライブホールで、リリース記念メディアショーケースが開催された。

今回のショーケースで一際注目を集めたのは、ミンニの洗練されたスタイリングだった。

ミンニはボディラインを際立たせる大胆なデザインのボディスーツを着用。さらにカジュアルなデニムパンツを合わせることでシルエットのコントラストを強調し、独創的なルックを完成させていた。

i-dleは今回のアルバムで、これまでとは異なるポップなカラーを打ち出している。

（写真提供＝OSEN）i-dle

（写真提供＝OSEN）i-dle

リード曲『Gimme Dat Love』は、互いに強く惹かれ合う瞬間の渇望を歌った楽曲。ショーケースでは先行公開曲『Crow』とともに披露された。

i-dleは今回の新譜のプロモーション活動と並行して、7月31日には米シカゴで開催される音楽フェスティバル「ロラパルーザ」のメインステージにも出演する予定だ。

ミンニは「有名なフェスティバルに参加できて光栄です。これまでのツアーでファンの皆さんからいただいたポジティブなエネルギーを力に変え、ロラパルーザのステージでも完成度の高いパフォーマンスをお見せしたいです」と意気込みを語っている。

（写真提供＝OSEN）ミンニ

（写真提供＝OSEN）ミンニ

（写真提供＝OSEN）ミンニ

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

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