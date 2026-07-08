「毎日自己最高体重を更新中」婚前妊娠発表の元SONAMOOナヒョン、ふっくらお腹の近況公開 | RBB TODAY

「妊娠28週に突入！」

元SONAMOOの女優ナヒョンが近況を公開した。

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ナヒョンは7月6日にインスタグラムを更新。「妊娠28週に突入！」と報告し、「人生ずっと痩せ型だったのに、毎日自己最高体重を更新中」と明かした。

続けて、「本当に写真を撮らなくなった（笑）。でも、こんなに太ることなんてまたあるかな」と笑いながら、「スイカを食べるのはそろそろやめないと」とつづっている。

あわせて公開された写真には、胎児のエコー写真や、大きくなったお腹が分かる自撮りなどが収められている。

ナヒョンは今年3月に結婚と妊娠を同時に発表し、ファンを驚かせた。

（写真＝ナヒョンInstagram）

彼女は当時、「こんにちは。結婚を準備していたところ、私たちのもとに大切な贈り物が先に訪れました。慎重に時間を過ごしていましたが、安定期に入ったのでこうしてお知らせします」とコメント。さらに、「順番は少し違ってしまいましたが、私たちにとってはより特別なスタートになったと思います。結婚式は少しゆっくり準備して、おそらく1年後くらいに挙げることになりそうです。温かく祝福していただけたらうれしいです」と心境を明かし、多くの祝福の声が寄せられた。

ナヒョンは2015年にガールズグループSONAMOOのメンバーとしてデビュー。その後は女優へ転身し、現在も精力的に活動している。

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