橋本環奈×チェ・ジョンヒョプ出演の『バカンスの法則』“恋の始まり”を予感させる場面写真＆インタビュー公開！ | RBB TODAY

橋本環奈主演、韓国俳優チェ・ジョンヒョプ共演によるABEMAオリジナルドラマ『バカンスの法則』が7月27日夜8時よりABEMAにて無料配信がスタートする。

同作は、漫画家の東村アキコ氏が自身初となる連続ドラマの原作・脚本・監督を務める作品。多忙な日々に疲弊し突如無職となった主人公・星野緑（橋本）が、海辺の別荘というバカンスの非日常の中でミステリアスな管理人・西上（チェ・ジョンヒョプ）と出会い、傷ついた心を解放していく"デトックス・ロマンス"を描く。

（C）AbemaTV, Inc.

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本日7月7日の“七夕"に合わせ、2人の“恋の始まり"を予感させる2ショット場面写真5点が公開された。別荘の緑に包まれながら緑がグラスを差し出す初々しい瞬間や、海と港町を一望する坂道で柔らかな視線を交わす爽やかなシーン、キッチンでお揃いのエプロンを身に纏い、料理を楽しむアットホームなやり取りなど、2人の距離が縮まっていくロマンティックな軌跡が映し出されている。

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また、橋本とチェ・ジョンヒョプによるペアインタビューも公開された。橋本は初共演のチェ・ジョンヒョプについて「もの凄く爽やかでクールな方だなと思いました。演じる上でもたくさん意見を出してくださるので、話し合いながら作品を作れました」とコメント。チェ・ジョンヒョプは橋本について「とても明るく、前向きなエネルギーにあふれている方。さっぱりとしていて気取らない性格のおかげでリラックスして演技に集中できました」と述べた。

自身が演じるキャラクターとの共通点について、橋本は「ほぼ当て書きみたいな感じで、監督にも『これは緑ではなくて環奈ちゃんでいい』と言っていただきました（笑）。綺麗好きで、時間があれば掃除や料理をするところなど、自分のパーソナルな部分と似ているところだらけでした」と明かした。

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バカンスで過ごしたいスポットやおすすめのスポットを問われると、橋本は「スペインのサン・セバスチャンに行きたいです。ミシュランレストランがたくさんある美食の街と聞いたので、食べることが大好きな私にはぴったりだなと（笑）」と回答。チェ・ジョンヒョプへのおすすめとして「相撲・歌舞伎・宝塚歌劇といった日本の伝統芸能」を推薦した。

チェ・ジョンヒョプは「環奈さんへの韓国のおすすめスポットは南山（ナムサン）ですね。特に夜に行くと、街の夜景が本当に綺麗なんですよ」と勧めた。

同作は7月27日より、毎週月曜日・水曜日・金曜日に無料配信（1話15分／全18話）。