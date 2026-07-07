 「ビジュアル最強コンビ」TXT・ヒュニンカイ＆NCT WISH・リク、“密着ツーショット”に反響続出！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

「ビジュアル最強コンビ」TXT・ヒュニンカイ＆NCT WISH・リク、“密着ツーショット”に反響続出！

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
「ビジュアル最強コンビ」TXT・ヒュニンカイ＆NCT WISH・リク、“密着ツーショット”に反響続出！
  • 「ビジュアル最強コンビ」TXT・ヒュニンカイ＆NCT WISH・リク、“密着ツーショット”に反響続出！

TOMORROW X TOGETHER（TXT）・ヒュニンカイと、NCT WISH・リクのツーショットが注目を集めている。

7月6日、NCT WISHの日本公式Xが更新され、写真が投稿された。

【写真】ヒュニンカイ＆リク、密着2SHOT！

公開された写真は、7月4日に放送された日本テレビ系音楽番組『THE MUSIC DAY 2026』に出演した際のオフショットだ。写真の中のヒュニンカイとリクは、肩を組み、仲良くピースサインを決めている。友人として知られる2人は、それぞれ雰囲気の異なるイケメンビジュアルでファンを魅了した。

この投稿を見たファンからは「可愛い」「ビジュアル最強コンビ」「この絡み嬉しい」などの反応が寄せられた。

ヒュニンカイ、リク
（写真＝NCT WISH 日本公式X）ヒュニンカイ（左）とリク

なお、TOMORROW X TOGETHERのヒュニンカイ、テヒョン、ボムギュは『THE MUSIC DAY 2026』で米津玄師の『Lemon』をカバーし、話題を集めた。一方、NCT WISHは小室哲哉との一夜限りのスペシャルコラボでTRFの『BOY MEETS GIRL』をカバーし、注目を集めた。

【写真】「彼氏ですか？」ヒュニンカイ、ファン悶絶の横顔SHOT

【写真】NCT WISH・リク、“いとこ”の高橋愛と2SHOT

【写真】ヒュニンカイ、NCTメンバーと美しすぎる密着SHOT

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top