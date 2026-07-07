TXT・ヨンジュン、サプライズ訪問にファン歓喜！新曲『Ice Cream』のプロモーションイベントが大盛況 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）・ヨンジュンのソロカムバックプロモーションが話題だ。

独自のセンスが光る多彩な企画でファンの心を掴んだ。

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ヨンジュンは、7月3日～5日の3日間にわたりソウル・聖水洞（ソンスドン）で開催された、2ndソロアルバム『NO LABELS：PART 02』のリリース記念オフラインイベントを盛況のうちに終えた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

パステルトーンのアイスクリームトラックを中心に構成された今回のイベントは、落ちてくるアイスクリームをキャッチするゲームや動画チャレンジなど、来場者が参加できる体験型イベントとして口コミが広がり、大盛況となった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

所属事務所BIGHIT MUSICによると、3日間で約1350人が会場を訪れた。さらに、イベント期間中、SNSには1分に1件ペースでチャレンジ動画がアップロードされた。新曲『Ice Cream』のチャレンジ音源は、インスタグラム「トレンドオーディオ」で14位まで急上昇し、プロモーション直後のUGC（ユーザー生成コンテンツ）は、なんと117％も急増。また、TikTokでも同期間のUGCが19％上昇した。

特に、イベント最終日の5日には、ヨンジュンが現場にサプライズ登場し、聖水洞を熱狂の渦に包んだ。予告なしのサプライズ訪問にファンからは大きな歓声が上がり、ヨンジュンはそれに応えるように、その場で『Ice Cream』の振付を披露した。その様子を収めた映像は、オンラインコミュニティやSNSを通じて急速に拡散され、カムバックへの熱気をさらに高めている。

また、音源トラックDIYマイクロサイト「Ice Cream Generator」には、すでに累計8万人以上が訪問した。ユーザーが自らトッピングをのせてサウンドを重ねていく仕組みで、まるでプロデューサーになったかのように収録曲を事前に楽しむことができ、グローバルファンの好みに刺さっている。同サイトは7月10日午後1時まで運営される予定だ。

ヨンジュンは、7月10日午後1時に2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』をリリースする。タイトル曲『Ice Cream』をはじめ、『Vanilla』『Baby Wassup?』『No More Disco』『Fxxking Star』『Long Way Long Ride』など全6曲が収録される。ヨンジュンは今回のアルバムを通じて、ラップロック、パンクロック、R&B、ポップ、オルタナティブヒップホップなど多彩なジャンルをこなし、幅広い音楽性を証明する見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、“Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿も話題に。

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