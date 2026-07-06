MAXが今年も「777秒間」のスペシャルライブを開催、「還暦ライブ」をファンに約束！ | RBB TODAY

ボーカルダンスグループ・MAX（NANA、MINA、REINA、LINA）が6日、都内にて、「ＭＡＸと一緒にかなえる ＢＩＧ７７７ 七夕前夜祭ＬＩＶＥ—ＢＩＧな願いをかなえにいこう—」に出演し、スペシャルライブを行った。

MAX【写真：竹内みちまろ】

LINA【写真：竹内みちまろ】

NANA【写真：竹内みちまろ】

MINA【写真：竹内みちまろ】

REINA【写真：竹内みちまろ】

LINA【写真：竹内みちまろ】

NANA【写真：竹内みちまろ】

MINA【写真：竹内みちまろ】

REINA【写真：竹内みちまろ】

MAXの4人は、七夕をイメージしたという衣装で登場。スペシャルライブは七夕にちなんで「777秒間」ぴったりの時間で行われ、昨年に続いての開催となった。NANAは「今回も777秒ぴったりに仕上げてきました」としっかりと準備してきたことを明かした。MINAは「今夜一夜限りの特別なメドレーになってますからね」と声を弾ませ、REINAが「一夜限りの振り付けを考えてきました」と付け足した。LINAは「先ほどスタッフの方から去年のイベントが大好評だったと聞いたので、今年はそれを上回るような楽しいライブにしていきたいなって意気込んでおります」と目を輝かせた。

MAX【写真：竹内みちまろ】

MAX【写真：竹内みちまろ】

MAX【写真：竹内みちまろ】

4人からの挨拶が終わると、さっそく、スペシャルライブが始まった。ライブは「Ride on Time」でスタート。ユーロビートを取り入れたサウンドに、パワフルな歌声とダンスが魅力の代表曲だ。切ないメロディーと温かみのある歌詞が印象的なミディアムバラード「バラ色の日々」、恋の情熱をストレートに表現したダンスナンバー「Love Impact」、2024年リリースのアルバム収録曲「Lovin' Me」、MAXの代名詞ともいえるダンスナンバー「TORA TORA TORA」を続けた。この日のために用意した振り付けも披露し、合計5曲を777秒ぴったりで歌い上げた。

スペシャルライブの後、トークも行われた。ファンの願い事を紹介する企画では、「還暦MAX！を見たい」という願いが取り上げられた。MINAが「『みんなが還暦を迎えるまでは頑張ろうね』ということを目標にしています。あと10数年ですかね」と声を上げると、現在50歳のNANAは「けっこうずっと言っていて、『まだ先のことかな』と思っていたのですが」としたうえで、「私が一番年上で、10年後だと思うと『すぐやってくる』と思って」と実感を込めてコメント。ただ、「還暦ライブ」という目標を掲げると、年を重ねることが楽しくなり、「還暦ライブ」では赤いスーツで「Give me a Shake」を踊ろうかなどメンバー同士で話して盛り上がっているそう。4人は「叶えましょう！」「確定！」と「還暦ライブ」開催を約束し、ファンにそれまでお互いに元気でいましょうとメッセージを送った。

【セットリスト】

M1：Ride on Time

M2：バラ色の日々

M3：Love Impact

M4：Lovin' Me

M5：TORA TORA TORA