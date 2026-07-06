「やっぱりお金持ち」i-dle・ミンニ、“タイの富豪説”を自ら認める！実家のリゾートに共演者驚き | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのミンニが、「タイのお金持ち説」を自ら認めた。

7月5日に韓国で放送されたバラエティ番組『ランニングマン』（SBS）に、i-dleのミヨンとミンニがゲスト出演した。

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この日、メンバーたちはミンニに向かって「家が3軒あって、公園やジムまであるらしい」「歌手は趣味だという話もある」と、“タイのお金持ち説”を持ち出した。

（画像＝SBS）ミンニ

これにミンニは笑いながら「歌手が私の夢であることは間違いない」とし、「今月末にタイへ行く。私たちのリゾートに遊びに来てください」と招待した。メンバーたちは「家にリゾートがあるのか」「ほら、やっぱりお金持ちじゃないか」と驚き、実際にミンニの母親が運営するリゾートの写真が公開されると、感嘆を隠せなかった。

ユ・ジェソクが「ミヨンはミンニのリゾートに行ったことある？」と尋ねると、ミヨンは「リゾートにはまだ行ったことがないけど、家には行ったことがある。家が何軒もある」と証言し、全員を驚かせた。ミンニは「バンコクではなく地方にある」と説明したが、メンバーたちは「地方でもいい。行きたい」と歓声を上げた。

ついにはミンニが「『ランニングマン』を私たちのリゾートで撮影してもいい」と言い、「宿泊費は私が出します」と太っ腹ぶりを披露。ただ、チ・ソクジンが「ご飯はどうなるのか」と尋ねると、ミンニは「ご飯は出るけどご飯代はちょっと…宿泊費だけ提供する」と答えて笑いを巻き起こした。

この日、ミンニはタイで経験した不思議な占いのエピソードも公開した。ミンニは「私たちの家族が見てもらっている占い師の先生がいる」とし、「韓国に来る前に『海外に行けばうまくいく」と言われたと話した。さらに「タイ映画を撮ることになることも当てたし、契約する会社も当てた」とし、「来年、タイ映画を撮るとも言われた」と明かし、全員を驚かせた。

不思議な話にメンバーたちはしきりに感嘆し、ミヨンは「ミンニはタイに家も何軒か持っている。と改めて付け加えた。これにユ・ジェソクらメンバーたちは「ミンニ、今日ご両親に僕たちと一緒に撮った写真を送って」「もっとよくしてあげたい」と、タイの“姫”ミンニへの愛情を示し、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

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