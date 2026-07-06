サマークイーンの帰還…Red Velvet、8月3日に“完全体”カムバック！新AL『Velvet Summer』で夏を彩る | RBB TODAY

“サマークイーン”Red Velvetが帰ってくる。

7月6日、所属事務所SMエンターテインメントは「Red Velvetが8月3日午後6時に新ミニアルバム『Velvet Summer』をリリースし、カムバックする」と発表した。

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2024年6月に発売した『Cosmic』以来、約2年2カ月ぶりとなる完全体での新譜となる。Red Velvetはこれまで『Red Flavor』『Power Up』『Queendom』など、多数の夏のヒット曲を生み出してきただけに、“サマークイーン”の帰還として期待を集めている。

（写真＝SMエンターテインメント）

新アルバム『Velvet Summer』は、タイトル曲『Surfin Boy』を含む全5曲で構成されている。Red Velvetならではのサマーソングでリスナーを魅了する予定だ。

また、Red Velvetは『Velvet Summer』のリリースに先立ち、8月1日・2日にソウル・高麗大学校ファジョン体育館で「2026 Red Velvet FAN-CON ‘A Day in Red & Velvet’」を開催し、ファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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