SMエンタから独立したNCT・テン、“クリエイティブカンパニー”ILLIMNT設立「不可能を可能に」 | RBB TODAY

SMエンターテインメントを離れたボーイズグループNCTのテンが、クリエイティブカンパニー「ILLIMNT（イリメント）」を共同設立した。

7月6日、公式に設立されたILLIMNTは、音楽や文化、ビジュアルアート、ファッション、オリジナルコンテンツ、ブランドパートナーシップを網羅する「クリエイティブハブ」を目指す。

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今回の設立を皮切りに、テンは韓国やタイ、アメリカなどの主要なグローバル市場を舞台に、音楽、公演、コンテンツなど、多角的なプロジェクトに参画する。

テンは、設立について、「ILLIMNTは、クリエイティビティを通じて、不可能を可能にできると信じている」として、「アーティストたちが真の姿を守りながらも、新たな可能性を自由に模索できる空間になるだろう」と明かした。

続けて、「国境を越えて人々を繋ぎ、感動と共感を届ける作品を作りたい」という抱負を付け加えた。

（写真＝ILLIMNT）テン

これに先立ち、テンは2024年の1stソロミニアルバム『TEN』をはじめ、『STUNNER』『Humanity』などをリリースし、ソロアーティストとしての地位を強固なものにしてきた。

多数の国の主要チャートで成果を収め、グローバルアイコンとして定着した彼は、今回の設立を通じて、より自由かつ主体的な音楽活動を展開していく見通しだ。

ILLIMNTは今後、アーティスト中心の制作システムとグローバルネットワークを基盤に、文化産業全般において影響力を拡大していく計画である。

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