韓国国税庁の「高額・常習滞納者名簿」にも…元東方神起・ユチョン、2026年中に税金納付完了へ | RBB TODAY

東方神起の元メンバーで、常習的な高額滞納者のユチョンが、年内に税金を納付する予定だ。

去る6月30日、日本のメディア『スポニチ』は、ユチョン側が韓国におけるすべての訴訟が終結したと報じた。

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これに先立ち、ユチョンは2016年の譲渡所得税など5種の税金、総額4億900万ウォン（約4300万円）を滞納し、2023年に韓国国税庁が公開した高額・常習滞納者の名簿に掲載された。

ユチョンは現在、韓国国税庁に分割納付計画書を提出しており、2026年中に全額を納める予定だ。

ユチョン

これに関して、ユチョンは最近、ファンコミュニティを通じて、「過去の過ちを振り返り、反省しながら人生について学んでいる」として、「未熟で足りないところもあるが、少しずつ満たしていきながら、再び与えられた時間を大切に生きていこうと努力している」と心境を伝えた。

なお、ユチョンは税金の滞納だけでなく、2018年には覚醒剤を使用した容疑で逮捕された。当時は「芸能界引退」をかけて、無実を訴えたものの、最終的に懲役10カ月、執行猶予2年の判決を言い渡された。

◇パク・ユチョン プロフィール

1986年6月4日生まれ。小学校高学年からデビュー前までアメリカで生活。2004年に東方神起のメンバーとしてデビュー。グループ脱退後、ジュンス、ジェジュンとともにJYJを結成。歌手として活躍する一方で、ドラマ『トキメキ☆成均館スキャンダル』『ミス・リプリー』『屋根部屋のプリンス』などを通じて俳優としても高く評価された。2019年7月、麻薬類管理法違反の容疑で懲役10カ月、執行猶予2年の判決を受けた。

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