佐々木希、お世話になった海女さんからの「（旦那）大好きやで私（笑）」に安堵の笑顔 | RBB TODAY

女優の佐々木希が5日放送された日本テレビ系『ANOTHER SKY』に出演。かつて芸能界引退を真剣に悩んでいた時期に救われ、自分自身と向き合う原点となった場所である石川県能登を再訪した。

番組では、当時お世話になった地元の海女さんのもとへ足を運んだ佐々木。「今度は家族できていい？」と再訪を約束すると、海女さんから「（旦那）大好きやで私（笑）」と思わぬ言葉が飛び出した。これに対し、スタジオの今田耕司が「よかった、大好きやで～って」と切り出すと、佐々木も「これで嫌いって言われたらどうしようかと…」と安堵の笑顔を見せ、スタジオは温かい笑いに包まれた。

かつての苦悩を乗り越え、素の自分を見せられる大切な場所で、周囲への深い感謝を語った佐々木。ユーモラスな掛け合いの中にも、現在の充実した日々が垣間見える放送となった。