佐々木希、お世話になった海女さんからの「（旦那）大好きやで私（笑）」に安堵の笑顔 | RBB TODAY

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佐々木希、お世話になった海女さんからの「（旦那）大好きやで私（笑）」に安堵の笑顔

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佐々木希【写真：竹内みちまろ】
  • 佐々木希【写真：竹内みちまろ】

　女優の佐々木希が5日放送された日本テレビ系『ANOTHER SKY』に出演。かつて芸能界引退を真剣に悩んでいた時期に救われ、自分自身と向き合う原点となった場所である石川県能登を再訪した。

　番組では、当時お世話になった地元の海女さんのもとへ足を運んだ佐々木。「今度は家族できていい？」と再訪を約束すると、海女さんから「（旦那）大好きやで私（笑）」と思わぬ言葉が飛び出した。これに対し、スタジオの今田耕司が「よかった、大好きやで～って」と切り出すと、佐々木も「これで嫌いって言われたらどうしようかと…」と安堵の笑顔を見せ、スタジオは温かい笑いに包まれた。

　かつての苦悩を乗り越え、素の自分を見せられる大切な場所で、周囲への深い感謝を語った佐々木。ユーモラスな掛け合いの中にも、現在の充実した日々が垣間見える放送となった。


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佐々木希、「警察呼ぶよ」とマネージャーに言われた過去明かす「やばい、ってなって…」 | RBB TODAY
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佐々木希が、デビュー直後に所属していた事務所の厳しいルールを明かした。20歳まで恋愛禁止、門限制限など他のモデルにもなかったルールで、反抗して連絡を断ったところ、マネージャーから「警察呼ぶよ」とメールされたという。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/25/248308.html続きを読む »

佐々木希がカレンダーオフショット＆動画を大量公開！ベッドで寝起きイメージの動画も | RBB TODAY
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佐々木希が発売中の日めくりカレンダー「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」の撮影オフショットと動画をインスタグラムで大量公開。様々な衣装での写真や、ベッドでの寝起きイメージ動画など、多彩な表情を披露しており、ファンから可愛さについて絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/10/249155.html続きを読む »
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