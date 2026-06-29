亀梨和也＆田中みな実が結婚を発表　第1子妊娠も報告 | RBB TODAY

俳優の亀梨和也とフリーアナウンサーの田中みな実が29日、連名で結婚したことを発表。また、田中が第1子を妊娠していることも併せて報告した。
二人は直筆署名入りの書面それぞれの公式サイトにて公開。「新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします」と喜びを伝えた。今後は「表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と決意を綴っている。
ビッグカップルの突然の結婚＆妊娠発表に、SNSでは驚きとともに祝福の声が殺到。令和8年の大きな節目に、人生の新たなスタートを切った二人に対し、ファンからは温かいエールが続々と寄せられている。
亀梨和也主演『ストーブリーグ』、韓国でまさかの1％台スタート 日本版リメイクが刺さらなかった理由 | RBB TODAY
視聴率19.1％を打ち立てた名作ドラマの日本版が、まさかの1％台スタートだ。
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「ダメ男に費やしている時間はない」田中みな実はダメ男完全NG！ | RBB TODAY
田中みな実は仲里依紗のYouTube動画に出演し、恋愛観について語った。若い頃はダメな男を見抜けず友人の反対を無視していたが、現在はダメ男に時間を費やすことはないと強く断言している。
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